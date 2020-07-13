В Новой Москве появится дорога от Киевского шоссе до Радужной улицы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство второго этапа участка улично-дорожной сети от Киевского шоссе до Радужной улицы в Новой Москве, объект построят за счет инвестора. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Дорога появится в городе Московский, в районе тепличного комбината №1 (НАО, Московский). Она войдет в состав автомобильной трассы М-3 "Украина" - деревня Сосенки - деревня Ямонтово.

"Выдано разрешение на строительство второго этапа участка улично-дорожной сети от Киевского шоссе до пересечения Радужного проезда с Радужной улицей. <…> График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительства", - приводят в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства дорожных объектов. Проверки проходят на всех стадиях строительства дорог.

В материале уточняется, что ранее Собянин открыл дополнительный выезд из города Московский на Киевское шоссе. Теперь предстоит строительство участка дороги протяженностью свыше 1 км с подземным пешеходным переходом на улице Никитина. Всего запланировано четыре этапа строительства улично-дорожной сети в городе Московский.