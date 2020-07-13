Более 600 граффити согласовали с начала 2020 года в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 600 граффити нанесли на фасады зданий в Москве с начала нынешнего года, в список согласованных рисунков вошли: изображения животных и растений из Красной Книги РФ, Героев Советского Союза и известных актеров. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"С начала 2020 года Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе Москве согласовала 612 граффити, которые ранее были нанесены на фасады столичных зданий. В числе согласованных рисунков - изображения животных и растений из Красной Книги РФ, известных актеров, героев мультфильмов, маршалов и Героев Советского Союза и так далее", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев уточнил, что граффити, которые наносят на фасады зданий, обязаны соответствовать определенной тематике. Например, изображения могут популяризовать выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство.

Согласно постановлению правительства Москвы от 16 июля 2019 года, на московских домах больше нельзя самовольно наносить рекламные рисунки и граффити. Так, необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, согласовать изображение с уполномоченными инстанциями, а Межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей принимает итоговое решение. Процесс согласования занимает не более 30 дней.