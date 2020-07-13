В Москве открыта станция Курьяново МЦД-2 Курско-Рижского направления

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Новая станция Курьяново МЦД-2 Курско-Рижского направления открылась в понедельник. В церемонии приняли участие заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Жители Печатников и Марьино получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем если вы поедете на своей машине до центра города", - сказал Ликсутов журналистам.

Заммэра подчеркнул, что жители двух районов и строящегося нового ЖК "Домашний" смогут сэкономить свое время в три раза, если будут пользоваться общественным транспортом. "Они сэкономят и деньги, потому что система МЦД-2 полностью интегрирована в соответствии с решением мэра в систему городского транспорта", - заявил он.

Ликсутов отметил, что при строительстве станции ОАО "РЖД" были использованы уникальные решения. "Это акцент на удобство для пассажиров: туннель, переход через пути и отличный наземный пешеходный переход для жителей Марьино", - пояснил заммэра. Он отметил, что провозная способность станции Курьяново составляет примерно 20 тыс. пассажиров в час.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Тони заявил журналистам, что строительство новых станций МЦД ведется по совместной программе ОАО "РЖД", московского и федерального правительств. Говоря о значении станции Курьяново для жителей юго-востока Москвы, Тони подчеркнул, что она расположена в районе, где ведется активная жилая застройка. "Станция рассчитана на 6 тыс. человек, безбарьерная среда, прекрасное освещение, хорошие условия для пассажиров", - сказал Тони.

О станции

Новая станция Курьяново расположена между станциями Москворечье и Перерва. Строительство началось в четвертом квартале 2018 года и заняло меньше двух лет. Станционный комплекс общей площадью свыше 4 тыс. кв. м состоит из островной платформы, подземного пешеходного туннеля и надземного перехода через ЖД-пути, которые обеспечат выход пассажиров к улицам Шоссейная и Подольская.

Открытие новой станции придаст дополнительный импульс развитию близлежащих территорий, включая реализацию крупного проекта реновации промзоны "Курьяново" на Шоссейной улице. Здесь планируется возвести новый жилой квартал со школой на 1100 мест, детскими садами на 475 мест, технопарком и многофункциональным центром. Часть жилых домов предназначена для переселения жителей Печатников по программе реновации.

Курьяново стала уже четвертой новой станцией МЦД-2, открытой после запуска движения по диаметрам. Ранее пассажиров приняли станции Остафьево, Пенягино и Волоколамская. Движение по первым Московским центральным диаметрам открылось 21 ноября 2019 года. Всего с момента запуска поезда МЦД перевезли более 76 млн пассажиров.