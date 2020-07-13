Более 25% голосовавших в проекте "Активный гражданин" высказались за выездные кинопоказы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Голосование в проекте "Активный гражданин", участники которого высказывались по поводу мероприятий программы "Москино", завершилось. Более 25% проголосовавших посчитали, что программу нужно дополнить выездными кинопоказами в необычных, неочевидных местах: от крыши кинотеатра "Родина" до жилых дворов Чертаново Северного, от трибун бассейна "Чайка" до Курьяновского парка, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего в голосовании по программе "Москино" свое мнение озвучили более 190 тыс. горожан. 25,4% проголосовавших посчитали, что программу нужно дополнить выездными кинопоказами в необычных местах. Каждое лето Москино традиционно проводит бесплатные показы с 35-мм пленки в необычных локациях Москвы - от крыши кинотеатра "Родина" до жилых дворов Чертаново Северного, от трибун бассейна "Чайка" до Курьяновского парка. За это время такие выездные кинопоказы под открытым небом стали визитной карточкой Москино", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что смотреть советские фильмы на пленке хотели бы 24,7% участников, а чуть более 15% респондентов предпочли бы посещать показы российского короткометражного кино. За обсуждение фильмов с режиссерами и экспертами проголосовали 13,5%, за встречи в клубе документального кино - около 6%. Некоторые участники считают, что нужно показывать картины молодых режиссеров и советские детские фильмы.

"На вопрос: в каком кинотеатре лучше показывать фильмы с субтитрами на языке оригинала, большинство голосовавших - 9,6% отдали голоса за кинотеатр "Искра" (улица Костякова, дом 10), за "Молодежный" (Люблинская улица, дом 11) - 9,2%, а 8,4% - за "Спутник" (Солдатская улица, дом 15). Еще 21,8% человек не посещают показы на языке оригинала", - уточняется на портале.

Сейчас на проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий под открытым небом действует запрет, поэтому пока кинопоказы отложены до нового этапа снятия ограничений.

В прошлом месяце "Активный гражданин" запустил онлайн-карту реализованных проектов. На ней можно увидеть все изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. Всего на схему нанесли более 1,5 тыс. объектов. Проект "Активный гражданин" запустили в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,4 млн человек. Участники выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города.