Самый масштабный макет Москвы создали в столице

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Крупнейший макет Москвы создали в столице, его общая площадь достигла 927 кв. м, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Работы по созданию макета Москвы завершены. Общая площадь всех деталей макета составила 927 кв. м, что сделает его крупнейшим в мире. Макет представляет теперь всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца: железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, Парк Победы, комплекс Москва-Сити и многие другие знаковые объекты столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Полный макет насчитывает 644 части размером 1,2х1,2 м. Весь процесс производства был разделен на 13 этапов, в каждом из которых создавалось от 4 до 6 тыс. объектов. При этом дома не приклеены, а вставлены в подмакетники, что позволяет заменить их на любом участке в соответствии с существующим архитектурным обликом столицы.

"Макет уникален не только размером. Не меньшее восхищение зрителей вызывает филигранность работы: все объемные и индивидуальные детали - купола, фрески, скульптуры - изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования", - отметил Левкин.

По данным ведомства, площадь текущей экспозиции Макета Москвы на ВДНХ составляет 429 кв. м. С момента его открытия в октябре 2017 года макет посетили более 720 тыс. москвичей и гостей столицы.