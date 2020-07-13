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Выручка сферы услуг и торговли в Москве в июне на 6,8% превысила показатели за март

Относительно последней рабочей недели в марте лучший рост среднесуточного оборота показали бытовые услуги, частная стоматология, СМИ и производство печатной продукции, общепит

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экономика Москвы продолжает восстанавливаться после снятия ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса, выручка сферы услуг и торговли в июне на 6,8% превысила показатели марта. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"В Москве выручка сферы услуг и торговли в июне выросла на 30,7%. Оборот московских компаний вырос по сравнению с июнем и на 6,8% превысил докризисные мартовские показатели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно последней рабочей недели в марте лучший рост среднесуточного оборота показали бытовые услуги (14%), частная стоматология (26%), СМИ и производство печатной продукции (29%), общепит (61%).

Обороты в индустрии гостеприимства увеличились в 2,2 раза, а сфера культуры, спорта и развлечений выросла более чем в четыре раза.

"Импульс восстановлению экономики дало открытие торговых центров, непродовольственных магазинов, сферы услуг, кафе и ресторанов. Напомним, с 13 июля в Москве снимают ограничения на работу образовательных учреждения, детских лагерей, парков, аттракционов и других", - отмечается в материале.

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