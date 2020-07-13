Первое очное заседание Мосгордумы после режима самоизоляции пройдет 15 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пленарное заседание Московской городской думы впервые состоится в очном режиме после снятия режима самоизоляции в столице среду, 15 июля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Заседание Московской городской думы назначено на 15 июля. Состоится не в дистанционном формате, а очно - в здании парламента", - сказал Шапошников.

Он добавил, что сотрудники аппарата и депутаты Мосгордумы во время действия режима самоизоляции перешли на дистанционную работу. По его словам, поскольку многие депутаты работают на неосвобожденной основе, дистанционная работа с документами, обращениями граждан и справочными ресурсами думы - привычный формат.

"Весь этот период не более 10-15% сотрудников аппарата находились на рабочих местах. Впервые в истории столичного парламента 27 мая и 10 июня 2020 года были проведены дистанционные заседания с использованием современных технологий видеосвязи и удаленного доступа к рабочему месту в зале заседаний. Также была обеспечена дистанционная работа с представителями СМИ", - сказал Шапошников.

Снятие ограничений

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, также вернулись к полноценной работе рестораны и кафе.