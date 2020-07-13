Автомобиль-заправщик в Шереметьево повредил самолет "России"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Топливно-заправочный автомобиль повредил самолет "России" в аэропорту Шереметьево, в результате чего пришлось отстранить борт от полета, а сам вылет из Москвы в Сочи перенести. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании.

"Во время подготовки к вылету рейса Москва - Сочи в аэропорту Шереметьево водитель машины заправки, принадлежащей обслуживающей авиакомпанию организации "Шереметьево-хендлинг", допустил касание корпуса автомобиля с фюзеляжем воздушного судна. Технический персонал проверил целостность конструкции на наличие повреждений самолета для выполнения безопасного перелета. По итогам проверки руководством авиакомпании было принято оперативное решение о предоставлении резервного самолета для выполнения рейса", - сказал он

Резервный самолет вылетел в Сочи в 18:00 по мск.