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Сильный дождь и грозы ожидаются 14 июля в Москве

Порывы северного ветра могут достигать 15-20 м/с

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дождь, грозы и порывы ветра до 20 м/с во вторник в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 15-17 градусов тепла.

В Подмосковье воздух прогреется до 22 градусов, в ночные часы термометры покажут 13-18 градусов тепла.

По данным синоптиков, в столице и по области ожидается гроза и дождь, местами сильный. В ночь на среду вероятность осадков и гроз сохранится. Порывы северного ветра в столичном регионе местами могут достигать 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного дождя будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 мск вторника до 00:00 мск среды. Желтый уровень опасности из-за грозы сохранится до 21:00 мск вторника.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

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