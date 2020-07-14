В Москве благоустроили новую зону отдыха в Преображенском районе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Благоустройство новой зоны отдыха завершили в Преображенском районе столицы. Ранее там было здание заброшенного кинотеатра "Севастополь", но по просьбам горожан территорию облагородили, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Общая площадь благоустройства составила около 7 тыс. кв. м. Здание бывшего кинотеатра демонтировали по просьбам жителей района, с территории вывезли порядка 7,5 тыс. тонн строительного мусора. Затем провели планировку территории и завезли более 3 800 кубометров нового грунта. Сейчас площадка находится на одном уровне с набережной Шитова", - приводят в сообщении слова пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

После проведения работ основную часть территории - более 6 тыс. кв. м - займет разнотравный газон. Как только трава полностью взойдет, пространство получит завершенный ухоженный облик. Кроме того, там высадили два вида овсяницы - луговую и красную.

"Для отдыха установили скамейки, а благодаря новым фонарям с энергосберегающими лампами пространство будет хорошо освещено в вечернее время. Территорию оформили в единой стилистике с набережной Шитова и детским парком", - отмечается в сообщении.