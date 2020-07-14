Более 21 тыс. человек присоединились в Москве к акции #МыВместе

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В Москве за три месяца более 21 тыс. человек присоединились к всероссийской акции #МыВместе. На протяжении периода самоизоляции они помогали развозить продукты горожанам, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Более 21 тыс. москвичей присоединились к масштабной добровольческой акции #МыВместе, проходившей с конца марта по всей стране. В Москве работали девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. За три месяца волонтерам поступило более 33 тыс. заявок, все они оперативно выполнялись. От имени правительства Москвы благодарю всех участников акции - за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

За три месяца операторы горячей линии приняли 150 тыс. звонков. По данным организаторов, во время режима самоизоляции и даже после его завершения волонтеры помогали всем, кому требовалось особое внимание, например, пожилым людям и многодетным семьям. На протяжении трех месяцев (вплоть до начала июля) добровольцы доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи.

"К акции #МыВместе присоединялись целыми семьями. В Москве волонтерами стали более 100 семейных пар. Кроме того, в проекте участвовали более 400 организаций - продуктовые сети, кафе, транспортные службы, операторы сотовой связи, производители питьевой воды и другие компании", - говорится в сообщении.

Всероссийская акция #МыВместе была организована Общероссийским народным фронтом, движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров.