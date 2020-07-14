Гид по необычным местам столицы запустили на проекте "#Москвастобой"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Культурный онлайн-проект "#Москвастобой" комитета по туризму города Москвы совместно с компанией "Мегафон" запустили гид по необычным местам столицы -"Москвический инсайдер". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Новая функция появилась в онлайн-проекте. Теперь "Москвический инсайдер" поможет посмотреть на всеми любимый город с новых удивительных ракурсов. Быть инсайдером - это значит знать не только популярные места, но и оригинальные локации, о которых мало кому известно. В таких местах хочется побывать, ведь что-то новое - это всегда интересно", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, гидами станут три известных и популярных человека, чьи имена пока держится в секрете. Они в серии статей и видео поделятся своим личным списком лучших мест города и расскажут о креативной и творческой, андерграундной и молодежной Москве.

"В первом выпуске актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт проведет нас по своим местам и поделится секретами, где искать вдохновение. Статья уже доступна на сайте проекта #Москвастобой. Остальные материалы будут выходить каждые две недели", - говорится в сообщении.

О проекте

"#Москвастобой" - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и многое другое. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.