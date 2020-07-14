{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 60 дворов на севере Москвы благоустроят на средства от платных парковок

В 16 районах отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары, обустроят цветники и газоны, посадят деревья и кустарники

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средства, которые были собраны от платных парковок, пойдут на благоустройство 58 дворов в Северном административном округе Москвы в 2020 году, работы пройдут во всех 16 районах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московского паркинга.

"За счет средств от платных парковок по 58 адресам в САО отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны, обустроят цветники, посадят деревья и кустарники. Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проекты благоустройства были выбраны по желанию жителей, которые выражают свои предпочтения с помощью опросов на портале "Активный гражданин", а также обращаются к муниципальным депутатам.

Средства от платных парковок передаются в префектуры, а местные власти направляют их на благоустройство придомовых территорий, в том числе в районы, где нет платных парковок. С подробной информацией о запланированных работах в течение года можно ознакомиться на сайтах управ районов в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Московские врачи вылечили после коронавируса почти 166 тыс. человек
За прошедшие сутки выздоровели еще 1 012 пациентов
Читать полностью