Почти 60 дворов на севере Москвы благоустроят на средства от платных парковок

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средства, которые были собраны от платных парковок, пойдут на благоустройство 58 дворов в Северном административном округе Москвы в 2020 году, работы пройдут во всех 16 районах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московского паркинга.

"За счет средств от платных парковок по 58 адресам в САО отремонтируют асфальтовое покрытие дорог, ограждения, тротуары и газоны, обустроят цветники, посадят деревья и кустарники. Во дворах появятся зоны отдыха, тропинки для прогулок, новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проекты благоустройства были выбраны по желанию жителей, которые выражают свои предпочтения с помощью опросов на портале "Активный гражданин", а также обращаются к муниципальным депутатам.

Средства от платных парковок передаются в префектуры, а местные власти направляют их на благоустройство придомовых территорий, в том числе в районы, где нет платных парковок. С подробной информацией о запланированных работах в течение года можно ознакомиться на сайтах управ районов в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок".