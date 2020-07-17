Более 1,7 тыс. автомобилей такси переместили на спецстоянки с начала года в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. автомобилей такси, не соответствующих правилам безопасности перевозок, направили на спецстоянки Москвы с начала года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"С начала года инспекторы МАДИ провели более 1 тыс. рейдов по проверке соблюдения таксистами правил и безопасности перевозок. Мероприятия проводили ежедневно возле крупных транспортно-пересадочных узлов, вокзалов, торговых центров и других мест притяжения такси. В ходе совместных рейдов с ГИБДД инспекторы МАДИ изъяли и направили на спецстоянки 1 737 автомобилей из-за того, что водители не прошли перед выездом обязательный медицинский осмотр, а автомобили - технический", - сообщили в пресс-службе.

МАДИ также зафиксировала 13,6 тыс. других нарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований к такси. Чаще всего на кузове автомобилей не было цветографической схемы в виде "шашечек", опознавательного фонаря "такси" на крыше или информации о тарифах и перевозчике в салоне. За такие нарушения водителям и компаниям выписывались штрафы от 1 до 50 тыс. рублей.

"Ежедневно москвичи и гости столицы совершают свыше полумиллиона поездок на такси. Очень важно, чтобы они были в безопасности, поэтому мы уделяем особое внимание тому, как таксисты соблюдают все необходимые требования. Для этого мы проверяем, проходил ли водитель медицинский осмотр, а автомобиль - технический во избежание риска возникновения ДТП", - сообщили в пресс-службе МАДИ.

Помимо совместных рейдов с ГИБДД, в целях профилактики распространения коронавируса МАДИ провела 154 рейда с Роспотребнадзором. С начала пандемии сотрудники выявили в такси почти 1,2 тыс. нарушений - у водителей не было средств индивидуальной защиты и антисептиков.

"Несмотря на то, что по улицам можно ходить без масок и перчаток, по указу мэра Москвы и предписаниям Роспотребнадзора передвигаться в общественном транспорте, в том числе в такси, необходимо только в них - от этого зависит жизнь и здоровье окружающих. О всех нарушениях в такси можно сообщить по номеру инспекции 8 (495) 540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru", - заключили в пресс-службе.