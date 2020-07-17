Центр социальной помощи появится в московском районе Теплый Стан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Здание предприятия общественного питания на улице Генерала Тюленева в Москве планируется перепрофилировать под центр социальной помощи, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В районе Теплый Стан планируют открыть центр социальной помощи. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласовала внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки. Центр будет находиться по адресу: улица Генерала Тюленева, 21", - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что для размещения социального центра перепрофилируют здание предприятия общественного питания площадью около 2,4 тыс. кв. метров.

Она добавила, что департамент труда и социальной защиты населения Москвы дал соответствующее согласие. Заявителем выступил территориальный центр социального обслуживания "Ясенево".