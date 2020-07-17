"В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов. Этот вид пернатых занесен в Международную Красную книгу. Две экзотические птицы родом из Новой Гвинеи прибыли в столичный зоосад в 2015 году, однако добиться пополнения в семействе удалось лишь спустя пять лет. Птенец уже окреп, сменил пух на взрослое оперение и покинул укромное жилище", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Птенец папуанских птиц-носорогов (их еще называют папуанскими калао) впервые вылупился в Московском зоопарке. Полюбоваться им можно в павильоне "Дом птиц", расположенном на старой территории, сообщается в пятницу на портале мэрии.

Появление на свет малыша папуанских птиц-носорогов - важное событие для нашего зоопарка. Эти птицы очень редко дают потомство в неволе. Зоологи постарались создать в вольере условия, близкие к естественным: здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Сейчас маленький калао, родившийся в Московском зоопарке, чаще всего сидит на верхних ветках акаций вместе с родителями. Они до сих пор его кормят, питаться самостоятельно птенец начнет примерно через месяц. Пока его шея и голова покрыты желтыми перьями, но со временем они приобретут характерный для этого вида рыже-коричневый оттенок. Отличительной особенностью взрослых птиц-носорогов считаются их огромные загнутые книзу клювы с роговыми наростами в виде поперечных складок.

В естественной среде самки папуанской птицы-носорога обустраивают гнезда в дуплах деревьев и там выводят птенцов. Изнутри птица практически замуровывает свое жилище глиной, трухлявой древесиной и остатками пищи. Будущая мать оставляет только маленькую щель, через которую самец ей передает еду. Орнитологи столичного зоопарка предложили самке калао в качестве гнезда уютный домик и бочку с небольшим отверстием, птица предпочла бочку. Самец, как сородичи в дикой природе, кормил ее через небольшое отверстие.

В этом году в Московском зоопарке появились на свет редкие кудрявые пеликаны и кустарниковые собаки. Кроме того, родились щенки гривистого волка, одного из самых редких представителей семейства псовых. В марте пополнилось семейство пингвинов Гумбольдта. Теперь в Московском зоопарке живет самая многочисленная в России группа этих птиц, состоящая из девяти размножающихся пар и более чем десятка особей разного возраста - от птенцов до совсем взрослых пингвинов. Вместе с вылупившимися малышами семейство насчитывает 35 особей.