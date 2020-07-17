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Угроза взрыва в московских судах и аэропорту Домодедово оказалась ложной

Специалисты не обнаружили взрывных устройств

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" аэропорта Домодедово, самолетов на его стоянке и трех московских судов оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все здания и самолеты проверены, взрывных устройств не обнаружено. Угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В пятницу неизвестный "заминировал" здание аэропорта Домодедово и все самолеты на стоянке. Аэропорт работает в обычном режиме. Также из-за угрозы взрыва были эвакуированы три московских суда - Нагатинский, Пресненский и Хамовнический.

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