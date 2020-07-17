Маршруты нескольких трамваев и автобусов в Москве изменятся с 18 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Маршруты трамваев № 7 и 50, а также автобусов, следующих по Новоостаповской, Кантемировской, Каспийской и Деловой улицам, будут изменены на несколько дней из-за ремонта путей. Также изменятся маршруты трамваев в районе площади Борьбы в выходные дни июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"18 и 19 июля трамваи № 50 между площадью Борьбы и улицей Палихой будут курсировать через Перуновский переулок, без заезда в Новосущевский переулок. Изменения введены из-за ремонта путей на площади Борьбы. 25 и 26 июля трамваи № 7 между площадью Борьбы и улицей Палихой будут ходить через улицу Образцова, МИИТ, Новосущевский переулок и Тихвинскую улицу", - сообщается на сайте.

Кроме того, с 18 июля переносятся остановки наземного транспорта: "Новоостаповская улица" для автобусов № 186 при следовании к метро "Волгоградский проспект" - к дому 11, строению 6 на Шарикоподшипниковской улице; "Кантемировская улица" для автобусов № 162, 269 при следовании от Пролетарского проспекта - на 150 м назад; "МЦД Москворечье" для автобусов № 192, 289, 784 при следовании от Каширского шоссе по Каспийской улице - на 120 м вперед. Остановка "Деловая улица, 15" на пути автобусов № 182, 839 к Промышленной улице теперь будет расположена на 130 м дальше. А автобусы № 150 при следовании к Кавказскому бульвару начнут останавливаться на 110 м раньше.