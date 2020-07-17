Санкачество воды подтвердилось в шести из девяти купальных водоемов в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Качественный анализ воды в шести из девяти столичных водоемов, предназначенных для купания, подтвердил ее соответствие санитарным требованиям. При этом в городе по-прежнему действует запрет на купание из-за ситуации с коронавирусом, сообщается в пятницу на официальном сайте Роспотребнадзора.

"По результатам исследований проб воды девяти купальных водоемов, отобранных в период с 6 по 8 июля, установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах ("Мещерское", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро"). Вода водоема в зоне отдыха пляжа "Левобережный" (САО) и озеро "Белое" (ВАО) не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, вода в зоне отдыха "Тропарево" (ЮЗАО) не отвечает требованиям по санитарно-химическим показателям. При вирусологическом исследовании 130 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме", - говорится в публикации.

Кроме того, при исследовании проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические, энтомологические, вирусологические и радиологические показатели установлено, что пробы не соответствуют санитарным нормативам по микробиологическим показателям в зонах отдыха "Тропарево" и "Озеро Белое". В соответствии с предписаниями ведомства песок заменен и проведен повторный отбор проб песка для исследований.

"Управление Роспотребнадзора по Москве напоминает, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вместе с тем, в связи с поэтапным снятием ограничений, выходом москвичей из режима самоизоляции, управлением Роспотребнадзора по Москве проводится еженедельный мониторинг санитарного состояния территорий зон отдыха города Москвы с лабораторным контролем качества и безопасности воды как купальных, так и некупальных водоемов и песка", - отмечается на сайте.

Там уточняется, что на контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять зон отдыха с купанием (зона отдыха с купанием "Большой Садовый пруд" находится на надзоре 1-го Межрегионального Управления ФМБА России) и 46 зон отдыха без купания. На всех поднадзорных 55 зонах отдыха с начала сезона проведено почти 12,7 тыс. исследований воды водоемов на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели и вирусологические показатели и более 6,3 тыс. исследований песка (пляжных участков, спортивных и детских площадок) на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели. Исследования воды купальных водоемов проводятся еженедельно.

"Результаты проведенного мониторинга зон отдыха направлены в правительство города Москвы. Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдых будет продолжен. Управление Роспотребнадзора по Москве напоминает о сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости выполнения мер санитарной безопасности при посещении мест массового сосредоточения людей, включая ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции", - заключается на сайте.