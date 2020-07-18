Собянин считает, что очное образование невозможно полностью заменить дистанционным

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения не может полностью заменить очные занятия и общение учеников и преподавателей, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы, проводя очное обучение в школах, привыкли к этой системе, привыкли, что учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает и так далее. Это обычная наша школьная жизнь. Я думаю, что ее невозможно заменить и не нужно даже пытаться заменить, потому что общение с учителем - не только чисто учебный процесс, но психологический, социальный, воспитательный процесс и так далее. Плюс общение детей на одной площадке - это тоже взросление этих ребят, которые в общении друг с другом мужают, взрослеют, понимают мир и так далее", - сказал Собянин в интервью радио "Комсомольская правда", фрагмент которого был опубликован в субботу.

Ранее мэр сообщил, что перевод образовательной системы Москвы в онлайн из-за пандемии и самоизоляции занял около недели. За время режима самоизоляции произошел рост числа пользователей Московской электронной школы с 2,5 млн до 4,5 млн. По его словам, эффективность вынужденного онлайн-формата образования в столице покажут результаты ЕГЭ.

Как ожидается, 1 сентября школьники столицы вернутся к очному обучению.