Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 170 тыс.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Еще 543 человека вылечились в Москве после коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 170 тыс. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180", - сказала заммэра.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Чтобы сдать плазму крови или стать волонтером, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.