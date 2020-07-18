Технополис "Москва" вошел в тройку лидеров среди 26 ОЭЗ России по числу новых рабочих мест

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 800 рабочих мест создано в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в 2019 году, по этому показателю она вошла в тройку лидеров среди 26 ОЭЗ России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в субботу.

"Для резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" действует ряд преференций и созданы благоприятные условия для привлечения квалифицированных кадров. В 2019 году резидентами и компаниями технополиса было создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий и составляет 19% от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа. В результате ОЭЗ "Технополис "Москва" заняла второе место среди 26 особых экономических зон России", - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, с 2006 года - за все время существования ОЭЗ - там было создано почти 6,5 тыс. новых рабочих мест. Это лучший результат среди российских особых экономических зон технико-внедренческого типа. Кроме того, по итогам прошлого года ОЭЗ "Технополис "Москва" оказалась в тройке лидеров по объему налогов, уплаченных его резидентами.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого также приводятся в материале, с каждым годом все больше резидентов развивают свои производства на территории столичной особой экономической зоны. За прошедший год они заплатили 3,5 млрд рублей налогов, заняв по этому показателю третье место по версии Минэкономразвития России. Общий объем уплаченных налогов с 2006 года составил 7,1 млрд рублей, инвестиций - 28,6 млрд рублей. Объем выручки резидентов ОЭЗ в 2019 году составил более 22 млрд рублей, накопленным итогом - 80,3 млрд рублей.

"К концу 2020 года ОЭЗ "Технополис "Москва" планирует сдавать в аренду еще 19 тыс. кв. м производственных площадей. Их также можно будет использовать для локализации технико-внедренческих и производственных предприятий", - отмечается в сообщении.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 206,8 га. Это основная площадка в Печатниках, а также площадки "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем" и "МИЭТ". Компании, решившие стать резидентами, могут выбрать уже готовые производственные площади по типу brownfield или построить собственный завод на земельных участках, расположенных в Зеленограде, по типу greenfield.