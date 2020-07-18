Проект строительства метро в Мытищах рассмотрят после 2023 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проект продления Калужско-Рижской линии московского метрополитена в сторону Мытищ до станции "Челобитьево" планируется рассмотреть не ранее 2023 года. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Проект продления Калужско-Рижской линии метро в Мытищи связан с необходимостью подбора земельных участков, и это основная сложность. К этому проекту мы вернемся после 2023 года", - сказал Бочкарев.

Ранее главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн сообщил журналистам, что генеральный план развития столицы предполагает строительство линии метро в Балашиху и Мытищи, однако это отдаленная перспектива.

Власти Москвы и Подмосковья не раз сообщали о планах продления метро в Мытищи. В мае 2017 года глава Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что уже началась разработка проекта планировки территории для строительства станции метро в Мытищах. При этом годом ранее Марат Хуснуллин, бывший тогда заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, отмечал, что проектированием и строительством станции "Челобитьево" займутся после 2019 года. Также строительство станции было временно отложено в сентябре 2013 года.

Начальник управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, что мэрия Москвы передумала продлевать Калужско-Рижскую линию в Мытищи и строить станцию "Челобитьево", так как это негативно отразится на работе и без того загруженной ветки. По его словам, "на перспективу" было принято решение о строительстве новой линии метро в Мытищи от третьего пересадочного контура метро, который впоследствии переименовали в Большую кольцевую линию (БКЛ).