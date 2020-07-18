Власти Москвы намерены лишить частную организацию права на спортивную трассу в Крылатском

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные власти намерены через суд признать отсутствующим право собственности частной компании на кольцевую велодорогу в Крылатском из-за выявленных нарушений в ее эксплуатации. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

"В правительство Москвы поступило множество обращений граждан, которые жалуются на действия ЗАО "Спортивно-экологический комплекс "Лата-Трэк". Эта компания арендует у города земельный участок на Крылатской улице для эксплуатации и развития объектов спортивного назначения, в том числе велодороги, которая находится в собственности ЗАО "СЭК "Лата-Трэк". <…> Правительство Москвы и департамент городского имущества обратились в Арбитражный суд города Москвы с требованием признать отсутствующим право собственности ЗАО "СЭК "Лата-Трэк" на кольцевую велодорогу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что основные претензии жителей, поступившие в департамент, касались ограничения доступа на территорию природно-исторического парка "Москворецкий", где проходит велодорога; размещение здесь торговых объектов, не соответствующих статусу территории; незаконная вырубка деревьев и стихийное асфальтирование. В своих обращениях в мэрию граждане требуют расторгнуть договор аренды с ЗАО "СЭК "Лата-Трэк", обеспечить беспрепятственный доступ на территорию парка и его благоустройство.

"В ходе проведенного обследования земельного участка, арендуемого ЗАО "СЭК "Лата-Трэк", Государственная инспекция по недвижимости выявила многочисленные очаги захламления строительным и бытовым мусором, бытовой городок и тентно-каркасные павильоны, а также незаконное асфальтирование. На этом земельном участке расположены парковые дорожки, которые не отвечают требованиям велодороги из-за утраты части элементов и являются территорией общего пользования, входят в инфраструктуру парка", - заключили в пресс-службе.