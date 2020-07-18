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Рабочие нашли снаряд времен войны на юге Москвы

На месте работают саперы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен при проведении земляных работ на юге столицы, на месте работают саперы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На юге Москвы в ходе земляных работ обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, территория оцеплена, на месте находятся саперы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве добавили, что была получена информация об обнаружении предмета, похожего на снаряд, по адресу Каширское шоссе, 49.

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