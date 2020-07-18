"Аптекарский огород" собирает средства на проведение осеннего фестиваля цветов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вынужденное трехмесячное закрытие из-за пандемии коронавируса оставило Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" без средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов. Директор сада на проспекте Мира обратился к его гостям с просьбой о финансовой поддержке посредством их участия в краудсорсинг-проекте, сообщили в субботу в пресс-службе сада.

"К сожалению, этот год оказался очень тяжелым для сада: по всем известным причинам "Аптекарский огород" был закрыт более чем на три месяца, что критически сказалось на его финансах. <...> Культурная программа "Аптекарского огорода" на грани краха - сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем. Для этого саду требуется несколько миллионов рублей - эти средства необходимо собрать до середины августа, чтобы успеть закупить растения и представить их в сентябре", - заявил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он отметил, что содержание "Аптекарского огорода" полностью зависит от входной платы: чем больше людей приходит, тем больше можно собрать денег, а визиты в сад зависят в том числе и от выставок и других проводящихся там мероприятий. Поэтому в социальных сетях директор "Аптекарского огорода" обратился за помощью к постоянным гостям сада.

"Вы можете поддержать проект на любую сумму, приобрести пригласительные и интересные лоты (список будет обновляться по ходу проекта) и тем самым напрямую поддержать "Аптекарский огород". Вы можете рассказать о нашем проекте, написать в блоге или медиа. Мы открыты к сотрудничеству. И мы верим и надеемся, что с вами у нас все получится. Это большой проект, и реализовать его мы можем только вместе", - сказал Ретеюм.

Согласно открытым источникам, ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Он имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории (ООПТ). Старейшая часть Ботанического сада Московского университета.