В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 299 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 18 июля в Москве было зафиксировано почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 170 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 14 млн человек, примерно 600 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 765 437 случаев заражения, выздоровели 546 863 человека, умерли 12 247. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.