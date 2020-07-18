{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 4 299
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 4 299 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 18 июля в Москве было зафиксировано почти 233 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 170 тыс. пациентов. 

Коронавирусом в мире заразились более 14 млн человек, примерно 600 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 765 437 случаев заражения, выздоровели 546 863 человека, умерли 12 247. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Источник: четыре автомобиля столкнулось на западе Москвы
Авария произошла на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова
Читать полностью