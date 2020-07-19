Группа "Машина времени" сыграет свои хиты на парковке "Лужников"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах. Об этом сообщили организаторы серии - концертные агентства SAV Entertainment и T.C.I.

"Друзья мои, вы не поверите: 19 июля, Москва, "Лужники", Live & Drive, "Машина времени". Мы играем, а вы приезжаете", - пригласил поклонников основатель и лидер группы Андрей Макаревич.

Организаторы отметили, что, помимо знаменитых песен "Поворот", "За тех, кто в море", "Однажды мир прогнется под нас", "Свеча", зрители наверняка услышат новинки, ведь группа записывает новый альбом. Специальным гостем концерта станет блюз-бэнд The Crossroadz гитариста Сергея Воронова, участвовавшего в записи многих отечественных групп ("Бригада С", "Чайф", "Алиса", "Калинов мост", "Машина времени"), а также британского гитариста Кита Ричардса.

Серия Live & Drive запущена концертными агентствами T.C.I. и SAV Entertainment. Посетить шоу могут только автомобилисты и зрители на мотоциклах. Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции, действующее из-за пандемии коронавируса.

В рамках Live & Drive уже выступили группа The Hatters, Zivert, Леонид Агутин, "Сплин", лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и хип-хоп-исполнитель Баста. 23 июля на сцену выйдут группы "Нейромонах Феофан" и Anacondaz. На следующий день на парковке "Лужников" "Супердискотеку 90-х" устроят группы "Дискотека Авария", "Отпетые мошенники", "Вирус", экс-участница "Тату" Юлия Волкова и Оксана Почепа (Акула). Летнюю серию закроют 25 июля звезды "Русского радио": Владимир Пресняков, Ёлка, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, "Градусы", Artik & Asti, "Земляне" и другие.

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич, на протяжении сорока лет с группой выступают Александр Кутиков (бас-гитара и вокал) и Валерий Ефремов (ударные). Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".