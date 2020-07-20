В Москве в понедельник ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дождливая и ветреная погода с температурой до плюс 22 градусов ожидает москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Синоптики предупреждают о кратковременном дожде, местами ожидается гроза. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 13 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.

Гидрометцентр прогнозирует ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 10 градусов.