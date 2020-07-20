Четыре станции Сокольнической линии метро вновь заработали для пассажиров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Все станции Сокольнической линии Московского метрополитена открылись утром в понедельник для пассажиров после проведения работ. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Напоминаем, что до 20 августа они работают по особому графику", - говорится в сообщении.

Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закрывают полностью, в остальные дни они открыты до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути. Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 27 июля, 3 и 10 августа, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

В прошедшие выходные, с 18 по 19 июля станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" были полностью закрыты для пассажиров.