Власти Москвы возобновили работы по благоустройству городских территорий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству городских территорий, приостановленные весной в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновлены в Москве. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

"В Москве возобновили благоустройство городских территорий, которое ранее было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации", - сказал Бирюков.

Он отметил, что речь прежде всего идет о прерванных в марте работах в Даевом и Ананьевском переулках, где планируется создать пешеходное пространство, сохранив при этом и возможность для проезда автомобилей.

Кроме того, в планах властей приступить к комплексному благоустройству в районе Дорогомилово, на участке от улицы Большие Каменщики до метро "Коломенская", а также на территории вокруг Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах.

Цели и задачи

Говоря конкретно о каждом из проектов, Бирюков отметил, что в рамках благоустройства Даева и Ананьевского переулков будет не только создано комфортное и безопасное пешеходное пространство, но также приведены в порядок дворы расположенных здесь жилых домов, обустроены детские и спортивные площадки.

В районе Дорогомилово работы запланированы на набережной Тараса Шевченко - от Новоарбатского моста до Бородинского, на Бережковской набережной - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, на Украинском бульваре - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской улицы, а также на Малой Дорогомиловской, 1-й и 2-й Бородинских улицах. "Благоустройство в районе Дорогомилово станет логичным продолжением прошлогоднего проекта создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала", - пояснил он. По словам заммэра, основной целью работ станет "раскрытие потенциала" территории и ее "трансформация в ландшафтный парк районного значения" за счет соединения так называемой активной зоны у площади Киевского вокзала с рекреационной зоной набережной Тараса Шевченко.

Заммэра также сообщил, что в зону благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - метро "Коломенская" входят улица Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, а также проспект Андропова на участке от Нагатинской набережной до метро "Коломенская" и улица Сайкина. "Здесь главные задачи - создание комфортного пространства для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали, внимание к общественным пространствам шаговой доступности, улучшение транспортной схемы",- сказал он.

А вот работы в районе Триумфальной арки позволят сделать "органичное продолжение" благоустроенного к 75-летию Победы парка на Поклонной горе. "Здесь запланировано создание маршрута с экспозицией, посвященной ключевым сражениям и событиям Отечественной войны 1812 года", - заметил Бирюков.

Он подчеркнул, что на всех объектах в зоне работ смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. "Для автомобилистов установлены временные знаки, предупреждающие о ремонте, для пешеходов обустроены пути обхода, размещены щиты с информацией о проводимых работах и контактными телефонами", - заключил заммэра.