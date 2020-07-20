Более 12,7 тыс. человек сделали прививку от клещевого энцефалита в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Прививки от клещевого энцефалита в Москве с начала 2020 года сделали более 12,7 тыс. человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 января по 16 июля против клещевого вирусного энцефалита привито 12 737 человек, в том числе 5 983 детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за двадцатую неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 24 случая присасывания клещей. В основном они произошли при посещении парка "Серебряный бор", национального парка "Лосиный остров", парка Сокольники, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 380 случаев, а также в Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии, Татарстане и Крыму - 121 случай", - говорится в сообщении.