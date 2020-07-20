Московские врачи вылечили от коронавируса почти 171 тыс. человек

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Еще 379 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 918", - сказала она.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.