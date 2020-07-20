Число обращений по безработице в Москве снизилось почти на 90% после снятия ограничений

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число обращений за пособиями по безработице снизилось на 90% с окончанием периода действия временных ограничений в Москве по сравнению с началом их введения. Это связано с тем, что все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С началом пандемии нам удалось быстро перестроить все процессы центра занятости в онлайн-режим. Мы упростили систему подачи заявок, благодаря этому у москвичей появилась возможность дистанционно получить статус безработного. С окончанием самоизоляции мы замечаем резкое снижение количества обращений за пособиями по безработице. Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тыс/ заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1 200-1 500 в день, то есть почти на 90% меньше. Это связано с тем, что рынок труда оживает - снимаются введенные ранее ограничения, все больше компаний и сотрудников возвращаются к привычной жизни, появляются новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

На сегодняшний момент 196 тыс/ москвичей признаны безработными и стоят на учете в центре занятости населения. Более 60% из них заинтересованы в скорейшем трудоустройстве. В их числе - сотрудники из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер услуг, оптовой и розничной торговли.

"Безработные москвичи получают не только социальные выплаты, но и содействие в поиске работы. Для актуализации базы вакансий специалисты центра занятости ежедневно взаимодействуют с работодателями. Более 25 тыс/ человек, потерявших работу, уже трудоустроились и снялись с учета", - говорится в сообщении.