Новая функция стала доступна пользователям приложения "Моя Москва"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пользователи приложения "Моя Москва", которые вылечились от коронавируса, смогут быстро записаться на сдачу плазмы, чтобы помочь тяжелобольным пациентам. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Стать донором плазмы, чтобы помочь тяжелобольным пациентам справиться с COVID-19, стало еще проще. Записаться на сдачу плазмы выздоровевшие от коронавируса горожане теперь могут с помощью приложения "Моя Москва". Забор донорской крови по-прежнему проводится в четырех пунктах в Москве - в Центре крови имени О. К. Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского", - говорится в сообщении.

Для записи на сдачу плазмы с помощью приложения "Моя Москва" необходимо зайти в раздел "Медицина" и нажать кнопку "Начать". Чат-бот предложит выбрать нужное из списка услуг, среди которых есть новый пункт "Стать донором плазмы". При клике на него появится информационное сообщение о том, что пользователи, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут помочь другим пациентам.

По данным департамента здравоохранения Москвы, переливание плазмы с антителами к коронавирусной инфекции - один из экспериментальных методов лечения больных с коронавирусом при отсутствии вакцины. В Москве он используется с начала апреля. За 2,5 месяца метод доказал свою высокую эффективность. С его помощью вероятность оказаться в реанимации снижается на 63% у среднетяжелых пациентов. А шанс выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике значительно улучшилась. На данный момент в городе выздоровели 170 918 человек, умерли 4 314 пациентов. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

В целом, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 771 546 случаев заражения, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.