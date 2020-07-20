Кинотеатр "Художественный" откроется после реставрации в 2020 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Старейший кинотеатр Москвы "Художественный", который закрылся на реставрацию в январе 2014 года, планируется открыть к концу 2020 года. Он будет работать как премьерный и фестивальный центр, сообщает пресс-служба проекта.

"Художественный" заработает как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В течение всего года мы будем освещать мировую киноповестку, в том числе показывать фильмы, не купленные для российского проката. Сейчас мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия. Помимо этого, в "Художественном" можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов", - рассказала управляющий директор кинотеатра Варвара Мельникова, чьи слова привели в пресс-службе.

Кинотеатр планируется открыть в конце 2020 года. Программным директором площадки станет кинокритик и куратор Стас Тыркин, который отвечает также за кинопрограмму "Гоголь-центра" и является программным директором Strelka Film Festival. Генпродюсер этого фестиваля Галарина Долговых будет отвечать за событийную программу кинотеатра.

История кинотеатра

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута, с 2019 года он является совместным активом Rambler Group и A&NN.