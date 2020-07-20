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Рубрику "Велосипед" с веломаршрутами по столице открыли на онлайн-платформе #Москвастобой

Она будет пополняться новыми идеями для велопутешествий различной сложности и продолжительности и другим контентом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новую рубрику "Велосипед" открыли на онлайн-платформе #Москвастобой. Она будет пополняться новыми идеями для велопутешествий и другим интересным контентом, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На медиаплатформе столичного Комитета по туризму москвастобой.рф опубликованы 10 авторских веломаршрутов в формате инфографики, которые приглашают исследовать город и его достопримечательности. Раздел "Велосипед" будет пополняться новыми идеями для велопутешествий и другим интересным контентом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, веломаршруты различной сложности и продолжительности для гостей проекта #Москвастобой подготовили историк инженерии, руководитель проекта "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов, архитектор-урбанист Валерий Ларионов, экскурсовод Наталия Лисицына и руководитель велоклуба "Складничковые встречи" Натела Кванчиани.

"Формат инфографики позволит любителям велоспорта составить подробный план своего путешествия и узнать больше о каждой точке маршрута", - уточнили в ведомстве.

Например, в разделе "Велосипед" можно найти цикл "архитектурных" веломаршрутов. Авангард, модерн, сооружения "серебряного века" - маршруты познакомят с яркими образцами различных архитектурных стилей, которыми так богата столица. А еще здесь есть велопрогулка, объединяющая самые необычные здания Москвы.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. За время работы культурно-образовательного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз. Недавно стартовала английская версия проекта - #Moscowwithyou.

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