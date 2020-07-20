В Москве создали 18 новых особо охраняемых природных территорий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал решение о создании 18 новых особо охраняемых природных территорий в июне-июле 2020 года.

"В июне-июле нынешнего года я подписал решение о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1 739 га", - написал он в понедельник в личном блоге.

Собянин добавил, что созданные в Москве особо охраняемые природные территории (ООПТ), на которых вмешательство в экосистему сведено к минимальному уровню, занимают более 17 тыс. га, на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

"Каждая новая ООПТ - уникальный объект природы. Это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, гнездовья птиц или места обитания животных. Часто - сочетание многих факторов сразу", - уточнил Собянин.

На данный момент в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тыс. га или 7,5% территории города.