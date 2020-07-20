Около 25 км бесстыкового пути уложили железнодорожники на участке Большого кольца МЖД

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дополнительные пути уложили железнодорожники на участке Большой Московской окружной железной дороги (БМО) на перегонах Наугольный - Желтиково и Желтиково - Костино общей протяженностью порядка 25 км. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"На Большом кольце Московской железной дороги продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры с целью повышения его пропускной способности. На нескольких участках северной части кольца проводятся работы по укладке дополнительного второго и реконструкции первого главных путей. В настоящее время дополнительные пути уложены на перегонах Наугольный - Желтиково и Желтиково - Костино общей протяженностью порядка 25 км", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведутся работы по выправке пути, устройству контактной сети и переводу на микропроцессорную централизацию - цифровую систему регулирования движения поездов, позволяющую в режиме онлайн следить за состоянием железнодорожной инфраструктуры. На третьем, самом протяженном перегоне в 17,2 км, Костино - Иванцево, осуществляется подготовка земляного полотна для последующей укладки путей.

"На столичной магистрали продолжается перераспределение грузовых потоков на БМО, что позволяет освободить от грузового движения радиальные направления для их дальнейшего развития и в то же время обеспечить Москву и Подмосковье необходимыми грузами. Кроме того, транзитные грузовые поезда переориентированы на рокадные линии, они следуют по дороге, минуя Московский транспортный узел", - приводятся в сообщении слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

Ранее на БМО была проведена реконструкция пассажирской инфраструктуры станций Наугольный, Желтиково, Костино, Иванцево, 40-й км, 47-й км, Бубяково и 62-й км. Были построены новые платформы длиной 240 м с навесами от осадков.