В Москве за полгода Росгвардия выявила более 5 тыс. нарушений правил оборота оружия

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. нарушений в области правил оборота оружия выявил Центр лицензионно-разрешительной работы столичного управления Росгвардии за первое полугодие, проведено более 91 тыс. соответствующих проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Москве.

"За истекший период 2020 года сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве проведено свыше 91 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено более 5 тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной ответственности привлечено 100% нарушителей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что с начала года в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило порядка 75 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности, из которых более 69 тыс. поступило с Единого портала государственных услуг. Всего, по данным ведомства, на контроле в Москве находятся 310 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых около 660 тыс. единиц оружия.