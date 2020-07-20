Выставка, посвященная парадам Победы 1945 и 2020 годов, открылась в Историческом музее

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Выставка, на которой представлена форма участников парада Победы 2020 года, а также предметы, связанные с парадом 1945 года, открылась в понедельник в Историческом музее.

"Выставка связана с очень важным событием для нашей страны - 75-летием знаменитого Парада Победы 24 июня 1945 года, ознаменовавшего окончание войны. И мы, конечно же, не могли пройти мимо этой знаменательной даты. И вот мы открываем небольшую, но торжественную и красивую выставку современной парадной формы одежды воинов российской армии, прошедших 24 июня, меньше месяца назад, по Красной площади в память о том великом параде 1945 года", - сказал заместитель директора музея по научной работе Андрей Яновский.

Гости музея могут увидеть парадную форму офицеров, военнослужащих роты почетного караула, офицеров Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, женский военный костюм. В музее экспонируются также документы и награды советских военачальников, в числе которых грамота Героя Советского Союза генерал-полковника В. И. Чуйкова, пропуска для входа на Красную площадь 9 мая 1945 года, золотая звезда "Герой Советского Союза", орден Ленина, орден Красного знамени СССР и другие.

Заместитель директора музея отметил, что этот проект - "актуальное документирование эпохи". "Событие, которое состоялось меньше месяца назад, уже сейчас является историей. Прошло всего каких-то 26 дней, а мы уже понимаем, что парад, посвященный 75-летию Победы, стал нашей историей. И наша задача - обязательно отразить это", - сказал Яновский.

Выставка, которая продлится до 31 июля, подготовлена совместно с холдингом "Военторг", который является продолжателем традиций пошива парадной формы с 1938 года, когда была создана центральная опытная военно-пошивочная мастерская для изготовления образцов новой формы одежды для высших командиров Красной армии.

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве 24 июня. В нем приняли участие около 14 тыс. военнослужащих.