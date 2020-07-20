Цикл авторских лекций об искусстве начнется на ВДНХ с 22 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Цикл авторских лекций об искусстве с 22 июля будет проходить в павильоне "Книги" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"22 июля в 19:00 в павильоне "Книги" на ВДНХ стартует цикл авторских лекций об искусстве, в том числе по стрит-арту и современной литературе. Первым событием в рамках цикла РОСИЗО станет лекция "История развития русского графического романа. От лубка до комикса". Вход бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, лекции будут проходить раз в месяц. В рамках цикла лекторами станут художники, искусствоведы, писатели и другие специалисты.

Первую лекцию прочитает создатель Первой московской городской библиотеки комиксов Андрей Дроздов. Он расскажет гостям о том, что такое русский графический роман, какую трансформацию он претерпел за время становления и каково его место в прошлом и будущем литературы.

"Участники лекции также узнают историю создания первых отечественных комиксов и их героев, основные вехи развития и имена создателей. Особое внимание лектор уделит влиянию Антона Чехова, Даниила Хармса, Владимира Гиляровского и других писателей на формирование графической культуры в России", - говорится в сообщении.