Зону парковки для резидентов расширили в 12 районах Москвы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Зона действия резидентных парковочных разрешений расширена для жителей 12 районов Москвы с сегодняшнего дня. Теперь их резиденты смогут на льготных условиях парковаться на 15 смежных улицах на стыке районов, сообщил ТАСС в понедельник заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая - к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома. Но сейчас мы проанализировали такие улицы сами и расширили зону ограничений еще в 12 районах по таким пограничным улицам, чтобы жители обоих районов могли парковаться с обеих сторон. Мы постоянно анализируем такие "спорные" места, если такая ситуация присутствует на вашей улице, пожалуйста, напишите нам, и мы рассмотрим ее", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что с 20 июля резиденты района Арбат могут на льготных условиях парковаться по обеим сторонам Поварской улицы, Хлебного, Нижнего Кисловского, Денежного и Большого Знаменского переулков. Резиденты Басманного и Красносельского районов могут оставлять автомобили на 1-м Басманном переулке, а резиденты Замоскворечья - на Летниковской, Кожевнической улицах и Большой Ордынке.

Резиденты Таганского и Южнопортового районов могут парковаться на 1-й Дубровской улице, а водителям Тверского района стали доступны обе стороны 2-й Брестской улицы, Большого Гнездниковского и Брюсова переулков. Для автомобилистов из Хамовников зона действия разрешений расширена на обе стороны Денежного и Большого Знаменского переулков; резидентам Якиманки - на улицы Шаболовка и Большая Ордынка.

Кроме того, обе стороны 2-й Брестской и Поварской улицы, а также Большого Гнездниковского, Хлебного, Нижнего Кисловского и Брюсова переулков теперь доступны жителям Пресненского района. Резиденты Даниловского района могут парковаться на обеих сторонах Летниковской, Кожевнической улиц, Шаболовке и улице Шухова. Зона действия резидентных разрешений в Донском районе также расширена на улицах Шухова и Шаболовке.