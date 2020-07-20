Резидент ОЭЗ Москвы вложит в новый Инновационный центр технологий 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "Зеленоградский инновационно-технологический центр" - планирует построить к апрелю 2022 года Инновационный центр трансфера технологий и подготовки кадров на площадке в Зеленограде. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект объединит в себе различные площадки - от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В инновационном центре для жителей Зеленограда будет создано 2 тыс. новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, на первом этапе будет построен пятиэтажный производственный корпус общей площадью 5,5 тыс. кв. м, где появятся опытно-конструкторские отделы по созданию многофункциональной электроники.

"Также планируется строительство 11-этажного административного корпуса площадью в 20,5 тыс. кв. м. В нем разместятся центры инжиниринга, трасфера технологий и специализированной подготовки кадров", - уточнил Прохоров.

В сообщении отмечается, что создание нового предприятия даст возможность резидентам ОЭЗ "Технополис Москва", занятым в сфере электронной промышленности, интегрироваться в образовательный процесс и подготавливать будущих сотрудников еще со студенческой скамьи. Ежегодно в центре смогут обучаться более 300 студентов.