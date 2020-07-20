Станцию БКЛ метро "Электрозаводская" в Москве планируется сдать в этом году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Станцию "Электрозаводская" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируется сдать до конца 2020 года, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. В понедельник он осмотрел ход строительства этой станции.

"Большая кольцевая линия - это важнейшая стройка метростроения. Она позволит улучшить транспортную доступность москвичей, даже тех, кто не пользуется метрополитеном. Станция "Электрозаводская" очень сложная, будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро, третьим диаметром МЦД Казанского направления. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечим Арбатско-Покровскую линию новой станцией", - сказал Собянин.

О ходе работ на станции "Электрозаводская" и северо-восточном участке БКЛ мэру Москвы доложил генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков. "Никаких проблем у нас нет. Основные работы мы выполнили, приступили к архитектуре. В целом по северо-востоку в сентябре стоит задача закончить перегонные тоннели. Все идет в графике. Осталось два перегона от станции "Стромынка" до "Рижской" и от "Рижской" до "Шереметьевской", - отметил Жуков.

Согласно данным пресс-службы, строительство станции "Электрозаводская" было начато в 2016 году в составе участка БКЛ от станции "Нижегородская" до станции "Савеловская". На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Северо-восточный участок БКЛ проходит по пяти городским округам и восьми районам. Общая протяженность участка составляет 14 километров. В настоящее время введены в эксплуатацию станции "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".