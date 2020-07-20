Более 1 тыс. человек в Москве посетили отборы по трудоустройству в онлайн-формате

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек за время самоизоляции в Москве посетили отборы по трудоустройству в онлайн-формате. Порядка 350 человек уже трудоустраиваются или проходят последние этапы собеседования, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения в понедельник.

"Москвичи с активной жизненной позицией не прекращали поиск работы во время самоизоляции. Больше 1 000 человек приняли участие в 60 открытых отборах, проводимых центром "Моя карьера" в дистанционном режиме. Порядка 350 человек уже трудоустраиваются или проходят последние этапы собеседования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, открытые отборы относительно новый, но эффективный способ найти работу. В ходе встречи представители компании могут оценить реальное поведение потенциальных соискателей, их ответы на вопросы, знания и личные компетенции. В свою очередь, соискатели напрямую знакомятся с потенциальным работодателем, узнают о специфике вакантной должности и быстрее определяются с подходящим местом работы.

"Мы понимали, что в сложившейся непростой ситуации люди особенно сильно нуждаются в помощи. Поэтому мы адаптировали наши сервисы и программы в онлайн-формат и во время самоизоляции ни дня не прекращали оказывать москвичам поддержку в трудоустройстве. Сейчас мы активно взаимодействуем с работодателями, которые максимально заинтересованы в привлечении сотрудников," - приводятся в сообщении слова директора центра "Моя карьера" Ирины Швец.

Центр "Моя карьера" каждую неделю приглашает работодателей и соискателей для проведения открытых отборов. Уже более трех месяцев у жителей столицы есть возможность посещать такие мероприятия онлайн. Встречи проходят через Zoom и вебинарную платформу центра.