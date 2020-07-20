Первые ночные показы фильмов в кинотеатрах Москино запустят 1 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первые показы в кинотеатрах Москино пройдут в полночь 1 августа. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Москино.

"Кинотеатры Москино приостановили работу 17 марта, уже больше четырех месяцев назад. Мы готовы к открытию и с нетерпением ждем первых зрителей. Тех, кто сильнее всех скучал по кино на большом экране, приглашаем на ночные сеансы, которые пройдут уже с пятницы на субботу после полуночи", - приводятся в сообщении слова директора Москино Светланы Максимченко.

По данным ведомства, продажи билетов на сеансы 1 и 2 августа уже открыты на сайте mos-kino.ru и в мобильном приложении Москино. Покупать билеты рекомендуются заранее: вместимость кинозалов ограничена 50% мест.

В первые недели на экраны кинотеатров Москино выйдут долгожданные премьеры со звездными актерскими составами. Так, например, будет представлена киноверсия романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров", триллер с Расселом Кроу "Неистовый", "Побег из Претории" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, "Эмма" по роману Джейн Остин с Аней Тейлор-Джой.

"Российское кино представлено в репертуаре Москино авторской картиной Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли "Фея" и комедией "Хэппи-энд". Для любителей европейского арт-хауса - сборник новелл шведского режиссера Роя Андерссона "О бесконечности" и завораживающий сай-фай о последних днях человечества с закадровым голосом Тильды Суинтон "Последние и первые люди", - говорится в сообщении.

С 1 августа в кинотеатрах Москино "Факел", "Звезда", "Юность" и "Салют" пройдет обширная ретроспектива Андрея Тарковского, куда войдут фильмы "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".