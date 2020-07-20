Цветники и газоны могут появиться на стилобатах домов по программе реновации в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Цокольную и стилобатную части объектов реновации Москвы могут начать озеленять. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Я думаю, что озеленение цокольной, стилобатной части появится в том числе на объектах по программе реновации. Там тоже очень много проектируется стилобатных поверхностей. В будущем эти площади могут пойти в зачет озеленения, в рамках восстановление зеленых насаждений, которые в ходе градостроительной деятельности изымаются из оборота. В том числе такой объект может пойти в зачет инвестору или застройщику если нет площади, некуда воткнуть традиционный объект", - сказал Кульбачевский

Он отметил, что особенности проектов будут зависеть от конкретной площадки, где будут проводить озеленение. "При этом будет учитываться мнение будущих жителей домов. Это касается и площади, и характера озеленения, и набора видов растений", - пояснил Кульбачевский.

По словам президента НИУ МГСУ Валерия Теличенко, такие проекты должны иметь экономическое обоснование. "Важно понимать, кто будет содержать эксплуатацию таких площадок. Необходимо проработать и этот вопрос", - добавил Теличенко.