Вторая бригада врачей из Москвы отправилась в Казахстан для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вторая бригада из 15 московских врачей отправилась в Казахстан для оказания помощи местным специалистам в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в понедельник сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"Бригада из 15 столичных медиков отправилась в Костанайскую область на север Казахстана, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую бригаду возглавил Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. В пресс-службе добавили, что это уже вторая бригада врачей из Москвы, направленная в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Основными целями и задачами московской бригады станут изучение эпидемиологической ситуации на территории Республики Казахстан в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и совместная с местными органами здравоохранения разработка мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Казахстане. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей", - добавили в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что в Казахстан отправились хирурги, анестезиологи-реаниматологи, пульмонолог, инфекционист, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, медицинские сестры-анестезиологи и другие специалисты.