{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь и до 22 градусов

В Московском регионе объявили желтый уровень опасности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с дождями и грозами 21 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс десять градусов.

Теги
Россия
Около 113 тыс. москвичей оформили электронную медкарту с момента запуска мобильной версии
Пользователи приложения "ЕМИАС.ИНФО" могут ознакомиться с протоколами осмотров врачей, результатами лабораторных и инструментальных исследований, а также выписками из стационаров
Читать полностью