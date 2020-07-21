В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь и до 22 градусов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В связи с дождями и грозами 21 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс десять градусов.